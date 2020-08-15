ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

Floyd ise dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye bağırmaya devam ediyor. Çevrede bulunanlardan Minneapolis İtfaiye Departmanı'ndan ilk yardım uzmanının Floyd'un nabzının kontrol edilmesi, tepki vermediğini söylemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmıyor. Çevredeki vatandaşlardan diğeri ise Floyd'un boynuna bastırılmasına göz mü yumulacağını soruyor. Polis memuru Thao ise konuşmayacağını söylüyor.