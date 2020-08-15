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'de siyahi 'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

'de siyahi 'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından mahkeme kararıyla polis kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar ve 'a müdahale eden polisler arasında yaşananlar dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 12:39 Son Güncelleme: 15.8.2020 12:45 ABONE OL
ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Amerikalı 'un son anlarına dair yeni bir görüntü daha yayınlandı. George 'u gözaltına alan polislerden Tou Thao'ya ait vücut kamerası görüntüleri mahkeme kararıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

Görüntülerde olay yerindeki vatandaşların 'un nefesalamadığını söylemesine rağmen polisin Floyd'a müdahale etmediği ve yardım etmek isteyenleri de oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

'NABZINI KONTROL EDİN'

'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta 'u gözaltına alan polis memurları arasındaki Tou Thao'nun vücut kamerasına ait görüntülerde Derek Chauvin, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng adlı polis memurları Floyd'a önce devriye aracı içinde ardından yerde baskı uyguluyor. Thao ise bir süre sonra çevrede oluşan kalabalığa müdahale ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

ise dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye bağırmaya devam ediyor. Çevrede bulunanlardan Minneapolis İtfaiye Departmanı'ndan ilk yardım uzmanının Floyd'un nabzının kontrol edilmesi, tepki vermediğini söylemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmıyor. Çevredeki vatandaşlardan diğeri ise Floyd'un boynuna bastırılmasına göz mü yumulacağını soruyor. Polis memuru Thao ise konuşmayacağını söylüyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!

'de siyahi polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından küresel çapta ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar başlamıştı.

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ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı!
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