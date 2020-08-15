ABD’den Fransa’ya tepki

Binlerce kilometre öteden gelerek Ortadoğu'da ve Akdeniz'de oyun kurucu rolü üstlenen, emperyalist çıkarları uğruna Suriye'de PKK/YPG'yle petrol anlaşması yapan ABD, Fransa'nın Yunanistan'a destek için silah göndermesi karşısında bir anda sütten çıkmış ak kaşık rolü oynamaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Yunanistan ve Fransa'nın ortak tatbikatıyla ilgili, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden endişeli olduğumuz ortada. Hem Türkiye hem de Fransa oldukça önemli NATO müttefikleri. ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor. Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken, işbirlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz" dedi.