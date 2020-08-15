Avrupa’da karantina savaşları

Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyon 102 bini, ölü sayısı ise 760 bini geçti.Fransa, Hollanda ve Malta'dan dönenler bugünden itibaren 14 gün karantinada kalacak.İngiltere'nin kararına cevap verileceğini açıkladı. Vaka artışları günlerdir 2 binin üzerinde.AstraZeneca ile aşı alımı için anlaşma yaptı.Son 24 saat içinde ölümler bin 285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.ABD sınırını 21 Eylül'e kadar kapalı.Bin 262 kişi daha hayatını kaybetti.Galicia'da açık alanlarda sigara yasaklandı.