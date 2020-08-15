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Avrupa’da karantina savaşları

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyon 102 bini, ölü sayısı ise 760 bini geçti.
İngiltere: Fransa, Hollanda ve Malta'dan dönenler bugünden itibaren 14 gün karantinada kalacak.
Fransa: İngiltere'nin kararına cevap verileceğini açıkladı. Vaka artışları günlerdir 2 binin üzerinde.
AB: AstraZeneca ile aşı alımı için anlaşma yaptı.
ABD: Son 24 saat içinde ölümler bin 285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.
Meksika: ABD sınırını 21 Eylül'e kadar kapalı.
Brezilya: Bin 262 kişi daha hayatını kaybetti.
İspanya: Galicia'da açık alanlarda sigara yasaklandı.
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Avrupa’da karantina savaşları
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