Avrupa’da karantina savaşları

Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyon 102 bini, ölü sayısı ise 760 bini geçti.
İngiltere:
Fransa, Hollanda ve Malta'dan dönenler bugünden itibaren 14 gün karantinada kalacak.
Fransa:
İngiltere'nin kararına cevap verileceğini açıkladı. Vaka artışları günlerdir 2 binin üzerinde.
AB:
AstraZeneca ile aşı alımı için anlaşma yaptı.
ABD:
Son 24 saat içinde ölümler bin 285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.
Meksika:
ABD sınırını 21 Eylül'e kadar kapalı.
Brezilya:
Bin 262 kişi daha hayatını kaybetti.
İspanya:
Galicia'da açık alanlarda sigara yasaklandı.