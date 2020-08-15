Esad 100 kişiyi mayında yürüttü

Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Dera'da zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Muhalif kaynakların verdiği bilgiye göre, rejimin zorla askere almak istediği 100 kişilik grup bu uygulamayı reddederek, muhalif bölgelere geçmek istedi. Esad rejimi askerleri ve İran destekli terörist grupların refakat ettiği siviller, rejimin kontrolündeki Halep'den Nübbül beldesine götürüldü. Rejim güçleri, Afrin ve İdlib'e geçmek isteyen sivilleri mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.