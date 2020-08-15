Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Esad 100 kişiyi mayında yürüttü

Esad 100 kişiyi mayında yürüttü

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Esad 100 kişiyi mayında yürüttü
Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Dera'da zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Muhalif kaynakların verdiği bilgiye göre, rejimin zorla askere almak istediği 100 kişilik grup bu uygulamayı reddederek, muhalif bölgelere geçmek istedi. Esad rejimi askerleri ve İran destekli terörist grupların refakat ettiği siviller, rejimin kontrolündeki Halep'den Nübbül beldesine götürüldü. Rejim güçleri, Afrin ve İdlib'e geçmek isteyen sivilleri mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Esad 100 kişiyi mayında yürüttü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA