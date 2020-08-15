Tek ısırıkla öldüren çift başlı engerek

Hindistan'da çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engerek yılanı bulundu. Yılanın zehrinin diğer yılanlardan farklı olduğu ve tek bir ısırıkla öldürebildiği ifade edildi. Dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olmasına rağmen, çift başlı Russell engereğinin vahşi doğada savunmasız olabileceği belirtildi. Yılan yakalayıcısı Prem Aher ve ormancıların yakaladığı yılan özel bir koruma tesisine götürüldü. Yılanın daha fazla araştırma için yakalandığı belirtilirken "Yılan canlı ve güvenli bir ortamda tutuluyor" denildi. Uzmanlar, Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biri olan Russell engereğinin her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açtığı vurgulandı.