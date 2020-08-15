Türkiye’den İsrail-BAE anlaşmasına tepki: Bu riyakar davranışı tarih affetmeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı anlaşmaya dünyadan tepki yağdı. Türkiye de sert tepki gösterdi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tarih, Filistin halkına ihanet edenleri ve Filistin davasını satanları unutmayacaktır" ifadesini kullandı.Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, ABD, İsrail ve BAE bildirisine ilişkin, Filistin halkı ve yönetimi tarafından gösterilen güçlü tepkinin haklı olduğu vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "BAE liderliğinin, Filistin halkının ve yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail ile müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiçbir şekilde yoktur. Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Zaten Abu Dabi yönetimi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için (Hamas ile Fetih Hareketinden ihraç edilen Muhammed) Dahlan'ı iş başına getirmek için her türlü oyunları çevirdi. Orayı zayıflatıyor. Niye? İsrail'in işgal planına destek olmak için yapıyor. (BAE) Bazı Arap ülkelerine de özellikle Filistin konusunda 'Sessinizi falan çıkarmayın.' diye baskı yapan bir ülke" dedi.ABD Başkanı Donald Trump önceki gün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştığını duyurdu. İsrailli yetkililer, anlaşmanın Batı Şeria'yı ilhak planlarını etkilemeyeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise anlaşmayı destekleyen Mısır, Bahreyn ve Umman'a teşekkür etti.Filistinliler Mescid-i Aksa'da, anlaşmayı protesto etti. Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra'nın ön kısmında bulunan revaklarda toplanan grup BAE'yi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ı protesto etti. Gençler, "Kahrolsun BAE", "Ey Zayid ey korkak" şeklinde sloganlar attı. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Zayid'i ülkesine davet etti.Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD öncülüğünde BAE'nin İsrail ile diplomatik ilişki kurma kararını 'ihanet ve Filistin halkına bir saldırı' diye niteledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas anlaşmayı "Filistin halkına yönelik bir saldırı" olarak niteledi ve anlaşmanın Filistin davasına yapılan bir ihanet olduğunu söyledi.