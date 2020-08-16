2. Dünya Savaşı’nı gören timsah Muja 83 yaşında

Dünyanın en yaşlı Amerikan timsahı olan Muja, bütün zorluklara rağmen 83 yıl hayatta kalmayı başardı. Tam olarak yumurtadan çıktığı tarih bilinmeyen Muja, 1936'da Almanya'dan Sırbistan'ın Belgrad Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Türünün en yaşlısı olarak bilinen Muja, yıllar içinde birçok tehlike atlattı ve çok sayıda bombardımandan sağ olarak kurtuldu. 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1941 ve 1944'da Belgrad Hayvanat Bahçesi iki kez bombalandı. Parkta bulunan hayvanların çoğu ölürken Muja sağ kaldı. Zor şartlar altındaki hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüren Muja, 1999'da Belgrad'a yönelik bombardımandan da sağ olarak çıktı. 2012'de kangren nedeniyle ameliyat olan timsah, bacağının bir bölümünü kaybetti. 2. Dünya Savaşı'ndan hayatta kalan tek sürüngen olan ve çok sayıda zorluğu atlatan Muja, şuan sadece hayvanat bahçesinin değil tüm Belgrad'ın kahramanı olarak tanınıyor. 83 yaşına giren Muja, hareketleri yavaşlasa da yaşına rağmen oldukça sağlıklı durumda. DIŞ HABERLER