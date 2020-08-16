ABD seçimlerinde posta oyları yetişmeyebilir

ABD'de başkanlık seçimi öncesinde posta yolu ile verilen oylar üzerindeki tartışmalar sürüyor. BBC'deki habere göre Amerikan Posta Hizmetleri (USPS) mektupla kullanılacak milyonlarca oyun, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi gününde sayılabilecek kadar erken ulaştırılamayabileceği uyarısında bulundu. USPS'in açıklamalarına karşı çıkanlar kurumun başına yeni atanan ve ABD Başkanı Donald Trump destekçisi olmakla itham edilen Louis DeJoy'u dağıtımları geciktirmekle suçluyor. Pandemi nedeniyle, rekor sayıda mektupla oy bekleniyor.