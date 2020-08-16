Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD seçimlerinde posta oyları yetişmeyebilir

seçimlerinde posta oyları yetişmeyebilir

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
ABD seçimlerinde posta oyları yetişmeyebilir
ABD'de başkanlık seçimi öncesinde posta yolu ile verilen oylar üzerindeki tartışmalar sürüyor. BBC'deki habere göre Amerikan Posta Hizmetleri (USPS) mektupla kullanılacak milyonlarca oyun, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi gününde sayılabilecek kadar erken ulaştırılamayabileceği uyarısında bulundu. USPS'in açıklamalarına karşı çıkanlar kurumun başına yeni atanan ve ABD Başkanı Donald Trump destekçisi olmakla itham edilen Louis DeJoy'u dağıtımları geciktirmekle suçluyor. Pandemi nedeniyle, rekor sayıda mektupla oy bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD seçimlerinde posta oyları yetişmeyebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA