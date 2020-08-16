Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Barış Pınarı Bölgesinde terör saldırısı önlendi

Bölgesinde terör saldırısı önlendi

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Harekatı ile terörden kurtarılan ilçesine bağlı Sluk beldesinde bomba yüklü motosikleti tespit ederek terör saldırısını önledi.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 22:17 ABONE OL
Barış Pınarı Bölgesinde terör saldırısı önlendi

SMO bileşenlerinden Ahrar Şarkiyye grubunun sözcüsü Ziyad Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gruba bağlı güvenlik güçlerinin beldedeki Sanayi Bölgesi kavşağında park edilmiş bomba yüklü motosikleti tespit ettiğini söyledi.

Halaf, güvenlik tedbirleri alınarak bölgeden çıkarılan motosikletin, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Aynı grubun güvenlik güçleri, 7 Ağustos'ta da Sluk ve Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı Sluk beldesi ve Mebruke köyünde 2 terör saldırısını önlemişti.

Terör örgütü YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için sık sık Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sivillerin en kalabalık olduğu yerde terör saldırıları düzenliyor.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesine bağlı Sluk beldesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Pınarı Bölgesinde terör saldırısı önlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA