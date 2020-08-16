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'nin ciddiyetini anladı! "Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor"

Rum Kesimi, 'nin hamlesinden sonra büyük panik yaşıyor. 'ın açılması konusunda Türkiye'nin ciddiyetini anlayan Rumlar "Türkler blöf yapmıyor" ifadelerini kullandı. Rum Politis gazetesi de yorum haberinde Rum yönetimini Maraş konusunda sert sözlerle eleştirirken Rum liderler bizi aldattı" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 17:06 Son Güncelleme: 16.8.2020 17:13 ABONE OL
Güney Kıbrıs Türkiye'nin ciddiyetini anladı! Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor

'ta 'sözde' Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, 'Hayelet Şehir' olarak bilinen 'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söyledi.

Maraş'ın açılmasının kendileri için mezar taşı olacağını ifade eden Yoannu, "Türkler blöf yapmıyor. Maraş'ın yerleşime açılmasını engellemek için belediye olarak elimizden geleni yapacağız, bütün karar merkezlerine başvuracağız. Maraş'ın tamamen yerleşime açılması kararı aslında Kıbrıs sorununa mezar taşı olur, uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisindeki çabaların sonu olur. Kapalı Maraş yalnız Maraş'ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir" dedi. Öte yandan, Rum medyası da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'i, Maraşlıları kandırmakla suçladı ve "Anastasiadis çözüm tiyatrocusu" ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Türkiye'nin ciddiyetini anladı! Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor

Rum medyası da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in 'ın açılmaması için BM, AB ve güçlü ülkeler nezdinde girişimler yapmaya devam ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs Türkiye'nin ciddiyetini anladı! Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor

"RUM LİDERLER BİZİ ALDATTI"

Rum Politis gazetesi de yorum haberinde Rum yönetimini Maraş konusunda sert sözlerle eleştirdi. Rum yönetiminin Maraş konusunda birçok fırsatı teptiğini yazan Politis, "Yarım yüzyıldır kayıplar yaşıyoruz çünkü hiçbir zaman olguları ayakları yere başar ve gerçekçi şekilde göremedik veya görmek istemedik. Meydanı bizim taraftaki Anastasiadis gibi çözüm tiyatrocularına bıraktık" ifadelerine yer verdi.

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Güney Kıbrıs Türkiye'nin ciddiyetini anladı! "Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor"
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