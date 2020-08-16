Güney Kıbrıs Türkiye'nin ciddiyetini anladı! "Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor"

Güney Kıbrıs'ta 'sözde' Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, 'Hayelet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söyledi.

Maraş'ın açılmasının kendileri için mezar taşı olacağını ifade eden Yoannu, "Türkler blöf yapmıyor. Maraş'ın yerleşime açılmasını engellemek için belediye olarak elimizden geleni yapacağız, bütün karar merkezlerine başvuracağız. Maraş'ın tamamen yerleşime açılması kararı aslında Kıbrıs sorununa mezar taşı olur, uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisindeki çabaların sonu olur. Kapalı Maraş yalnız Maraş'ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir" dedi. Öte yandan, Rum medyası da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'i, Maraşlıları kandırmakla suçladı ve "Anastasiadis çözüm tiyatrocusu" ifadelerini kullandı.

