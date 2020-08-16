Macron'un Doğu Akdeniz çıkışına' Not ettik' cevabı! Macron AB'den de istediğini alamadı

ÇIKARLARIMIZI KORUMAKTA KARARLIYIZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanan AB Dışişleri Bakanları, Doğu Akdeniz konulu toplantı sonrası yayınladıkları bildiride, Türkiye ile Yunanistan'a diyalog ve çözüm çağrısı yaparak, denizlere askeri birlik sevk etmenin sorunların çözümüne katkı sunmayacağını kaydetti. Oldukça düşük tonda da olsa Atina tarafının desteklendiği metne Türk Dışişleri tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısının Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."