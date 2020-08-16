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'de saldırı: 5 ölü

'nin başkenti Mogadişu'da bir otele düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 20:43 ABONE OL
Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından çatışma çıktı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Bölgede çatışmalar devam ederken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında tutan terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü
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