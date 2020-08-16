Son dakika haberi: Yunanistan'ın planları bozuldu! Almanya'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz engeli...

ÇAVUŞOĞLU YARIN POMPEO İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye, Doğu Akdeniz'de tansiyonun yüksek olduğu süreçte diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan, yarın Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'de yaşanan son durumu değerlendirecek. Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapmıştı. Çavuşoğlu ise İsviçre'de yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin bölgedeki tüm meselelerin diyalogla, barışçıl yoldan çözülmesinden yana olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

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'PAYLAŞIM' VURGUSU

"Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da 'Tüm ülkelerle oturup Doğu Akdeniz'de herkesin kabul edebileceği, hakça paylaşım konusunda iş birliğine ve anlaşmaya varız.' dedi ama Yunanistan 'Kuralları ben belirlerim, ondan sonra gel oturalım' diyorsa bu böyle işlemez. Bunun da hem masada hem sahada işlemeyeceğini gösterdik."

Öte yandan, önceki akşam Pompeo ve Dendias'ın görüşmesinden sonra tarafların yayınladığı açıklamadaki 'ton farkı' dikkat çekti. Dendias, Pompeo ile Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık arttırıcı faalliyetlerini görüştüğünü söylerken, Pompeo, "Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükseltme konusundaki acil ihtiyaç konusunda Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmek önemli bir fırsat" ifadesine yer verdi.