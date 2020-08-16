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Son dakika: 'ın küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki! "Saf bir cehalet"

Edinilen son dakika haber göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD Başkan adayı ’ın küstah sözlerine tepki gösterdi. Kalın yaptığı açıklamasında, Joe Biden’ın analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz”

Giriş Tarihi: 16.8.2020 09:33 Son Güncelleme: 16.8.2020 10:08 ABONE OL
Son dakika: Joe Biden'ın küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki! Saf bir cehalet

İbrahim Kalın sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.

The days of ordering Turkey around are over.

But if you still think you can try, be our guest.

You will pay the price.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı" dedi.

CEHALET, İKİ YÜZLÜLÜK!

İbrahin Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:

"Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz"

Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi

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Son dakika: Joe Biden'ın küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki! "Saf bir cehalet"
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