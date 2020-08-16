Türkiye her koşulda Filistin’in yanında

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in, uzun yıllar perde arkasında geliştirdikleri ilişkilerinin resmi bir şekilde normalleşeceği ve çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacağı açıklamasına tepkiler sürüyor. Başta Filistin yönetimi olmak üzere birçok ülkeden Filistin'i yok sayan anlaşmayı "ihanet" olarak tanımlamıştı. Türkiye'den dün de anlaşmaya tepkiler gelmeye devam etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'yi Arapların işine karışmakla suçlayan BAE'nin, İslam dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ettiğini belirterek, "Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye'den rahatsız olması tabiidir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "BAE'nin attığı adım, Filistin davasına yönelik siyasi suikasttır. Filistin halkının yararına değildir. Uluslararası toplumun savunduğu iki devletli çözümü yok etme girişimidir" dedi. Çelik, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin her koşulda yanında olacağını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı siyasi çizgiyi Filistinli kardeşlerimiz biliyor. Bu, daha güçlü şekilde dünyaya duyurulacak" dedi.