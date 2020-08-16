Yandaş Biden’dan Erdoğan’a yönelik skandal sözler

ABD'de başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, bir seçim toplantısında haddini aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a karşı muhalefete tam destek vermeleri gerektiğini söyleyerek dış güçlerin Türkiye'ye yönelik kirli oyunlarını gözler önüne seren Biden'a sosyal medyada tepki yağdı. Biden, Erdoğan'ı tehdit ettiği skandal konuşmasında şunları söyledi: "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli... Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile...Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey..."Biden'ın skandal ifadeleriyle ilgili gelen tepkilerden bazıları şöyle:Kendisi de cümlelerinin nereye gittiğinin farkında. Söylediği şeylerin 'darbecilik' olduğunu çok iyi biliyor. Bunun tanımı darbeciliktir.Muhalefet Biden'ın bağımsızlığımızı hedef alan hadsiz görüşlerinden medet umar haldedir. Çelişkilerle dolu bu gayri milli siyaset kaybetmeye mahkûmdur.Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!Hiçbir gayrimeşru ve sipariş senaryo Türkiye'yi yolundan döndüremedi, döndüremeyecek.Bu zavallının harita bilgisi de tarih bilgisi de zayıf anlaşılan. Türkiye ile bazı sömürgeleri karıştırmış anlaşılan. Haddini bil Joe Biden.