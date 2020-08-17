İkinci dalgayı başlatan aile zor durumda

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 740 bini aştı. Virüs nedeniyle 771 bin 255 kişi öldü. Virüs saptanan 14 milyon 476 bin 528 kişi sağlığına kavuştu.
Yeni Zelanda:
13 yeni vaka daha var. 102 gün hiçbir yeni vaka ortaya çıkmamasının ardından ülkede ikinci dalgayı başlatan aileye ise sosyal medyada tepki yağıyor.
Fransa:
2.5 ay sonra günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti.
Güney Kore:
Mart'tan beri en yüksek vaka sayısı: 279.
ABD:
Yaşamını yitirenlerin sayısı bin 95 artarak 172 bin 870'e'a yükseldi.
Brezilya:
709 can kaybı daha.
Meksika:
635 ölüm daha.
Avustralya:
Can kaybı 400'e yaklaştı.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 110 bini aştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti:
Kovid-19 vaka sayısı 583 bini geçti.
Arap ülkeleri:
Kovid-19 nedeniyle Fas'ta 21, Cezayir'de 9, Umman'da 5, Libya'da 4, Katar'da 2 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi öldü.