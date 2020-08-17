İkinci dalgayı başlatan aile zor durumda

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 740 bini aştı. Virüs nedeniyle 771 bin 255 kişi öldü. Virüs saptanan 14 milyon 476 bin 528 kişi sağlığına kavuştu.13 yeni vaka daha var. 102 gün hiçbir yeni vaka ortaya çıkmamasının ardından ülkede ikinci dalgayı başlatan aileye ise sosyal medyada tepki yağıyor.2.5 ay sonra günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini geçti.Mart'tan beri en yüksek vaka sayısı: 279.Yaşamını yitirenlerin sayısı bin 95 artarak 172 bin 870'e'a yükseldi.709 can kaybı daha.635 ölüm daha.Can kaybı 400'e yaklaştı.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 110 bini aştı.Kovid-19 vaka sayısı 583 bini geçti.Kovid-19 nedeniyle Fas'ta 21, Cezayir'de 9, Umman'da 5, Libya'da 4, Katar'da 2 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi öldü.