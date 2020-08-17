Libya’da halk Hafter’e karşı isyan başlattı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Sebha kentinde halk, kötüleşen yaşam şartlarını protesto etti. Sebha'da halk, bölgenin kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmasına ve gün boyu süren elektrik kesintileri gibi kötüleşen yaşam şartlarına tepki gösterdi. Protestolara beyaz bayraklarla katılan göstericilerden bazıları kentin farklı noktalarında yol ve caddeleri araçlarıyla trafiğe kapattı. Libyalı sosyal medya kullanıcıları da gösterilere, "yoksulların devrimi" etiketiyle paylaşımlar yaparak destek verdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinde gündemdeki konuların yanı sıra Libya'yı değerlendirdiklerini belirterek, "ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri devam ettirme kararı aldık" dedi.