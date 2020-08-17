Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdürü Davud Muazzimi Guderzi, 15 Ağustos'ta sosyal medyada sahte Kovid-19 aşısı için ön satış ve reklam yapan bir kişinin tespit edildiğini ve bu kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu kişinin sahte aşılar için müşterilerinden 30 milyon riyal (Yaklaşık 150 dolar) talep ettiğini kaydeden Guderzi, zanlının, sahte aşıları kasım ve aralık aylarında teslim etme vaadi verdiğini kaydetti.