Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

'dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. İran'ın başkenti Tahran'da üzerinden sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için ön satış yapan bir fırsatçının tutuklandığı açıklandı. Paşayi, yapılan incelemeler neticesinde bu kişilerin sınav sorularına ulaştıklarına dair bir bulgu olmadığını kaydederek, halkı sosyal medyadan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunabilecek kişiler hakkında uyardı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 00:58 Son Güncelleme: 18.8.2020 01:01 ABONE OL
Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdürü Davud Muazzimi Guderzi, 15 Ağustos'ta sosyal medyada sahte Kovid-19 aşısı için ön satış ve reklam yapan bir kişinin tespit edildiğini ve bu kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu kişinin sahte aşılar için müşterilerinden 30 milyon riyal (Yaklaşık 150 dolar) talep ettiğini kaydeden Guderzi, zanlının, sahte aşıları kasım ve aralık aylarında teslim etme vaadi verdiğini kaydetti.

Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

Guderzi, 35 yaşındaki zanlının adli makamlara teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

Öte yandan, Polis Teşkilatı (NACA) Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Ramin Paşayi, çeşitli eyaletlerde sosyal medyadan üniversiteye giriş sınav sorularını sattığını iddia eden bir grup dolandırıcının da gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

Paşayi, yapılan incelemeler neticesinde bu kişilerin sınav sorularına ulaştıklarına dair bir bulgu olmadığını kaydederek, halkı sosyal medyadan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunabilecek kişiler hakkında uyardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gerçeği çıkmadan sahtesini satmaya kalktılar! Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA