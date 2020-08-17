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Son dakika haberi: 'da korkutan olay! Coronavirüs hastaları kayıp

'da coronavirüs vakalarında korkutan bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Bavyera eyaletinde testi pozitif çıkan 900 kişiye bilgi veilmediği ortaya çıkmıştı. Alman medyasında yer alan son dakika habere göre; Covid-19 hastası olan 46 kişiye ulaşılamıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 11:17 Son Güncelleme: 17.8.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Almanya'da korkutan olay! Coronavirüs hastaları kayıp

Almanya'da coronavirüs vakalarında korkutan bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika habere göre; Almanya'nın Bavyera eyaletinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuç çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadı.

CORONAVİRÜS HASTALARINA ULAŞILAMIYOR

Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı. Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46 kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.

"BÜYÜK BİR AKSİLİK"

Huml'ın istifa isteğini kabul etmeyen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Büyük bir aksilik" diyerek özür diledi.

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Son dakika haberi: Almanya'da korkutan olay! Coronavirüs hastaları kayıp
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