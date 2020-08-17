SON DAKİKA: Yunanistan'a soğuk duş! Almanya'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...

Meis, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan bir ada. Bu haliyle doğrudan Türk karasuları içerisinde. Uluslararası denizcilik hukukunun 'denizlerin adil bir biçimde paylaşılmasını' öngören ilkeleri Yunanistan'a Meis üzerinden hiçbir hak tanımıyor.