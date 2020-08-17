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SON DAKİKA: 'a soğuk duş! 'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de gerginlik devam ediyor. kararlılıkla sondaj faaliyetlerini sürdürürken, kapı kapı dolaşarak Türkiye'nin önüne set çekilmesini istiyor. Ancak Yunanistan'ın şu ana kadar çaldığı kapılardan hariç hepsi yüzüne kapandı. Yunanistan'a son kötü haber de 'dan geldi. Almanya, Mısır ile yapılan korsan anlaşması konusunda Yunanistan'a ultimatom verdi.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 13:09 Son Güncelleme: 17.8.2020 13:30 ABONE OL
SON DAKİKA: Yunanistan'a soğuk duş! Almanya'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...

'nin hidrokarbon araştırma faaliyetleri kapsamında Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e göndermesi 'da büyük paniğe yol açtı.

Ankara'nın bu adımı sonrası Avrupa Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağıran Yunanistan, buradaki zirveden hiçbir sonuç alamadı.

SON DAKİKA: Yunanistan'a soğuk duş! Almanya'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...

'ye yaptırım ve kınama kararı bekleyen Yunan hükümeti, , İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve İspanya gibi ülkelerin engellemesi ile büyük hüsrana uğradı.

SON DAKİKA: Yunanistan'a soğuk duş! Almanya'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...

ALMAN HÜKÜMETİ DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda 'nin Doğu Akdeniz'deki sorunun diplomasi yolu ile çözülmesi için yaptığı çağrıların ardından Alman hükümeti devreye girmişti.

önce masaya oturmayı kabul ederken ardından ise Mısır ile anlaşması imzalayarak diplomasi masasını devirmeyi tercih etmişti.

SON DAKİKA: Yunanistan'a soğuk duş! Almanya'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...

ATİNA'YA 'ANLAŞMAYI ONAYLAMA' BASKISI

Alman hükümetinin ile arasında diyaloğun yeniden sağlanması için Atina'ya baskı yaptığı öne sürüldü.

YUNANİSTAN'IN TALEPLERİ HUKUKSUZ!

Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet alanına Meis adası üzerinden itiraz edip Mavi Vatan'ı işgal rüyası görse de uluslararası hukuk, Atina merkezli tezlerin yanlışlığını net biçimde ortaya koyuyor.

SON DAKİKA: Yunanistan'a soğuk duş! Almanya'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...

Meis, kıyılarına 2 kilometre, ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan bir ada. Bu haliyle doğrudan Türk karasuları içerisinde. Uluslararası denizcilik hukukunun 'denizlerin adil bir biçimde paylaşılmasını' öngören ilkeleri Yunanistan'a Meis üzerinden hiçbir hak tanımıyor.

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SON DAKİKA: Yunanistan'a soğuk duş! Almanya'da Doğuk Akdeniz ultimatomu: Sakın onaylamayın...
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