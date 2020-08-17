Striptiz kulübünde kırmızı alarm! Ülke bu haberle çalkalanıyor! Yüzlerce kişi risk altında

Son dakika haberleri... Kanada, koronavirüs salgınını uzun süre kontrol altında tutmayı başaran ülkelerden birisi. Aldığı sıkı tedbirler ve önlemler ile diğer ülkelere oranla salgından başarılı çıkan Kanada, korkutucu bir gelişme ile sarsıldı. Yaşanan olay, Kanada'da ve dünya medyasında son dakika olarak duyuruldu.
Aldığı sıkı tedbir önlemleri sayesinde koronavirüs salgınını dünyanın diğer ülkelerine göre daha az kayıpla geçiren Kanada'dan gelen haber tüm dünyayı şoke etti. Dünyayı pençesine alan koronavirüs salgınında son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 22 milyona yaklaşıyor. Kanada'da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 122 bin.
Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 26'ya yükseldi. Kanada'nın Toronto şehrinden gelen bir haberse herkesi şaşkına çevirdi. Şehrin en ünlü striptiz kulüplerinden birinde yüzlerce kişiye koronavirüs bulaştı. Sağlık uzmanlarının itirazına rağmen açılan Toronto'nun ünlü gece kulübü Brass Rail Tavern'de koronavirüs tedbirlerine uyulmaması sonucu 550 kişiye virüs bulaştığı ortaya çıktı.
The Guardian gazetesinin haberine göre ünlü gece kulübündeki bir personele yapılan test sonucu bu kişinin Covid-19 pozitif olduğu anlaşıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan Brass Rail adlı striptiz kulübü ağustos ayı başında tekrar müşterilere açılmıştı. Ancak uzmanlar sürekli olarak Brass Rail'de sosyal mesafe ve maske önlemlerine uyulmadığı ve mekanın virüs konusunda riskli olduğu konusunda uyarılar yapıyordu.
Toronto belediyesinden yetkililerin açıklamasına göre kulüp çalışanı ağustos ayının ilk iki haftasında tam 4 gün boyunca kulüp içinde görev yaptı. Ancak görevlinin kaç kişiyle temas ettiği bilinmiyor. Sağlık yetkilileri Brass Rail'in kayıt defterinde ismi bulunan 550 müşterinin peşine düşmüş durumda. uzmanlar bu kişilerin kendilerinde koronavirüs semptomları olup olmadığını kontrol etmesi çağrısını yaptı.
Ancak uzmanları kaygılandıran bir konu var. Müşteriler kayıt defterine her zaman gerçek isimlerini yazmıyor ve bu durum da potansiyel koronavirüs taşıyıcılarını bulmayı imkansız hale getirebilir! Toronto Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak çalışan Prof. Andrew Morris yaptığı açıklamada 'Bu insanların yarısının sahte isimler ve yanlış bilgiler verdiğinden neredeyse eminim. Bu da vakaları bulmayı çok uzatacak ve neredeyse imkansız hale getirecek' dedi.
Sağlık uzmanları kulübe yapılan bütün uyarılara rağmen müşterilerle çalışanlar arasına şeffaf pleksiglas bölmeler koyulmadığı da verilen bilgiler arasında. Bu da en az 550 kişiye koronavirüs bulaştıran bir ihmal zincirini başlatan umursamazlık olmuş.
Ontorio'da doktor olarak çalışan Jennifer Kwan ise Twitter hesabındaki paylaşımında 'Bu kadar kalabılık bir şehirde striptiz kulübünün açık olması inanılır değil.' dedi. Jennifer Kwan 'Bugüne kadar 40 bin kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bir yerde okulların açılmasına bile izin verilmemişken striptiz kulübünü açmak çılgınlık.
Önceliklerimize doğru karar vermeliyiz' ifadesini kullandı. Toronto Star gazetesinin haberine göre ünlü striptiz kulübü konuyla ilgili açıklama yapmazken sadece kapısına bir uyarı notu astığı görüldü.
Notta 'İşletmemiz bu zor zamanlardan geçerken açık olmaya devam ediyor. Tüm personelimizle gerekli koronavirüs ve hijyen tedbirlerini sonuna kadar uyguluyoruz' açıklaması bulunuyor.