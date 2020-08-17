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krizi sürüyor! Bir ülke daha harekete geçti

devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini talep etti. SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

AA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:24 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:31 ABONE OL
TikTok krizi sürüyor! Bir ülke daha harekete geçti

İsveç devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi. SVT'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

GEREĞİNDEN FAZLA BİLGİ TOPLUYOR

TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

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TikTok krizi sürüyor! Bir ülke daha harekete geçti
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