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Tokyo’da yüksek hava sıcaklıkları! 27 kişi hayatını kaybetti

’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 08:08 ABONE OL
Tokyo’da yüksek hava sıcaklıkları! 27 kişi hayatını kaybetti

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü.

Ölümlerin yüzde 70'inin 70 yaş üzeri olduğu, 26'sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23'ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.

Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.

Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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Tokyo’da yüksek hava sıcaklıkları! 27 kişi hayatını kaybetti
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