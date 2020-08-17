Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin kritik hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu

'nin kritik hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu

ve 'nin 46 yıldır kapalı olan 'ı yeniden açma hamlesine karşı paniğe kapılan Rum Lideri Anastasiadis'den küstah açıklama geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri , "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratır" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:10 Son Güncelleme: 17.8.2020 16:14 ABONE OL
Türkiye'nin kritik hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Doğu Akdeniz'de tüm zamanların en önemli hamlelerini devreye sokan Türkiye, Kapalı Maraş ile ilgili kritik bir adım atacak. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Kapalı Maraş'ın yeniden açılması için adımlar atan Türkiye'nin bu kararı sonrası paniğe kapıldı. Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar, Güney Kıbrıs'ın endişeye uğramasına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratır" dedi.

"BÜTÜN AB MÜZAKERELERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR" İDDİASI

Kapalı Maraş'ın açılmaması gerektiğini öne süren Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye'nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerekir" diyerek tehdit etti. Rum lider Anastasiadis, "Türkiye Maraş'ı açmadan önce bedelini hesaplamalıdır. Sadece BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi'ne başvurmakla kalınmayacak, Türkiye'nin bütün AB müzakereleri sekteye uğrayabilir" iddiasında bulundu.

Güney Kıbrıs Türkiye'nin ciddiyetini anladı! "Rum liderler bizi aldattı,Türkler blöf yapmıyor" Son dakika haberi: Rum liderin 'Kapalı Maraş' çaresizliği! Putin'den yardım istedi Türkiye’nin Ayasofya kararı sonrası Rumlar şoka girdi Rum lider paniğe kapıldı AB'ye seslendi: Türkiye’yi durdurun! Yavuz için yeni Navtex ilanı Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin kritik hamlesi, Rum liderinin kabusu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA