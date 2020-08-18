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'yi sarsan olay! Eski çalışanına gözaltısı

önemli bir operasyona imza atıldı. Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı () çalışanı bir kişiyi, 'e "gizli bilgi bilgi verme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 07:01 Son Güncelleme: 18.8.2020 07:02 ABONE OL
ABD'yi sarsan olay! Eski CIA çalışanına Çin gözaltısı

ABD, eski CIA çalışanını "Çin'e gizli bilgi verdiği" suçlamasıyla gözaltına aldı. ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Alexander Yuk Ching Ma'nın, 14 Ağustos'ta "üst düzey istihbarat bilgilerini Çinli yetkililere vermek" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

"ÜST DÜZEY BİLGİLER" SIZDIRILDI

Açıklamada, Hong Kong doğumlu bir ABD vatandaşı olan Ma'nın, 1982'de CIA için çalışmaya başladığı ve Mart 2001'de 3 günlük süreçte Hong Kong'daki bir otelde Çinli yetkililer ile aralarında ticari anlaşmaların da olduğu "üst düzey gizli bilgileri" paylaştığı vurgulandı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'yi vurmasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmış, ABD Çin'e çeşitli yaptırımlar getirmişti.

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ABD'yi sarsan olay! Eski CIA çalışanına Çin gözaltısı
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