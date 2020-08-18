Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: DSÖ'den flaş bir çağrı geldi!

Corona virüsü aşı geliştirme programlarına ilişikin son dakika açıklaması DSÖ'den geldi. Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19'un tedavisi, ilaç ve aşıları konusunda ülkeleri paylaşıma davet etti. Ülkelerin, Kovid-19 aşısı tedarikini sağlarken ulusal çıkarlarını öncelikli hale getirmesinin salgını daha da kötüleştireceğine dikkati çeken Ghebreyesus, Kovid-19 aşı ve diğer tedavilerinin stratejik ve küresel olarak paylaşılmasının aslında her ülkenin kendi çıkarına olduğunu vurguladı.

"AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ SON BULSUN"

"Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil." diyen Ghebreyesus, "aşı milliyetçiliğinin" önlenmesi çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu amaçla "ACT-Accelerator" programı kapsamında hükümet ve özel sektörle birlikte çalıştığını, böylelikle en yüksek risk altında olanların salgın konusundaki yeni tedavi yöntemlerinden faydalanmasının amaçlandığını kaydetti.