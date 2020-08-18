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'cülerin Bylock konuşmalarında ortaya çıktı! 15 Temmuz'u biliyordu

ABD'nin 'ye yönelik darbe hevesini açık eden başkan adayı , 15 Temmuz'a geç tepki verdikleri için özür dilemişti. Ancak darbe girişiminden 6 ay önce Türkiye'ye gelen Biden, 'ın oğluna darbe girişimini haber vermişti. 'cülerin ByLock yazışmalarında Biden'ın " tarafından kokular geliyor" dediği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 07:14 ABONE OL
FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarında ortaya çıktı! Joe Biden 15 Temmuz'u biliyordu

ABD'nin Türkiye'ye yönelik darbe hevesini açık eden başkan adayı Joe Biden, FETÖ'cülerin ByLock yazışmalarından çıktı.

15 TEMMUZ'DAN 6 AY ÖNCE

15 Temmuz'dan 6 ay önce Türkiye'yi ziyaret eden Biden'ın temasları, FETÖ'cü Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt'un yazışmalarına yansımıştı.

BIDEN, CAN DÜNDAR'IN OĞLUNA ANLATMIŞ

2 Şubat 2016'daki yazışmada Kızıltepe, Kocakurt'a, Biden'ın firari Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar'a söylediklerini anlatıyor. Kızıltepe, "Biden, Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar'a, 'Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor' gibi bir cümle sarf etmiş" diye yazdı. Kocakurt'un "Bu adam kim" diye sorması üzerine de Kızıltepe "Biden, başkan yardımcısı, Obama yardımcısı" demişti. "Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu" diye soran Kocakurt'a Kızıltepe, "Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi" demişti.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 9 GÜN SONRA TÜRKİYE'YE GELİP "HABERİMİZ YOKTU" DEMİŞTİ

Yeni şafak'ın haberine göre; 15 Temmuz'dan aylar önce TSK'dan "kokular alan" Biden'ın darbe girişiminden 9 gün sonra geldiği Türkiye'de ise girişiminden haberdar olmadıklarını iddia etmişti.

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FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarında ortaya çıktı! Joe Biden 15 Temmuz'u biliyordu
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