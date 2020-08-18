İstenilen sonuçlara ulaşacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.Denetlemelerin ardından Akar ve Güler, burada görev yapan personelle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da katıldı. Başarılarından dolayı personeli tebrik eden Akar, şunları söyledi:"Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Libya'nın birliği, bütünlüğü, rahatı, huzuru için ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi ve Libya'nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için dün olduğu gibi bugün de elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda Katarlı kardeşlerimiz de bizimle beraberler. Sayın Katarlı Bakan kardeşim de bu konuda her türlü fedakarlığı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."Akar, personele fedakar ve özverili çalışmalarına devam etmeleri talimatında bulunarak, "Türkiye olarak 500 yıllık geçmişimiz, ortak kültürümüz, tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah sonuçta da başarılı olacağız. Birçok fitne, fesat, çeşitli girişimler var. Bunların hiçbirine boyun eğmeden, 'Libya Libyalılarındır' diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Buna da devam edecek ve inşallah bize verilen vazifeyi başaracağız" diye konuştu.Bu arada dünkü temasları değerlendiren Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık" açıklamasını yaptı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trablus'ta Libya'nın meşru hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. Libya'nın ardından Abu Dabi'ye geçeceğini aktaran Maas, "BAE, Hafter üzerinde etkiye sahip ve bunu Berlin sürecine uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz" dedi. Maas, sadece siyasi sürece katılanların Libya'nın geleceğinin bir parçası olabileceklerini kaydetti. Öte yandan Libya'da bulunan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye de ateşkes görüşmelerinde bulundu.