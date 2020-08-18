Kovid-19 2012’de Çinli madencilerde görüldü

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletindeki Mojiang'da yer alan bir madende 8 yıl önce iki haftadan uzun süre boyunca yarasa dışkısı temizleyen 6 madenciden üçü yaşamını yitirmişti. NY Post'un haberine göre Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu madencileri tedavi etmeye çalışan doktor Li Xu'nun kaydettiği kas ve eklem ağrısı, kuru öksürük, yüksek ateş ve baş ağrısı gibi semptomların artık Kovid-19 semptomu olarak kabul gördüğünü hatırlattı. Latham ve Wilson, bu virüsün madencilere bulaşır bulaşmaz Kovid-19'a yol açan SARS CoV-2'ye evrildiğine ve Vuhan'daki laboratuvardan kaçarak dünyaya yayıldığına inandıklarını ifade etti.Kovid-19'un ilk çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde 15 Ağustos'ta düzenlenen bir havuz partisinden çekilen görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından "Pandemi Vuhan'da bitti, dünyada sürüyor" yorumları ile paylaşıldı.