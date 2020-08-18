Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Oxford’un koronavirüs aşısının klinik denemeleri Hindistan'da yapılacak

Oxford’un koronavirüs aşısının klinik denemeleri 'da yapılacak

İlaç firması AstraZeneca ve 'nin geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 2'nci ve 3'üncü faz klinik denemelerinin 'da yapılacağı duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 16:17 ABONE OL
Oxford’un koronavirüs aşısının klinik denemeleri Hindistan'da yapılacak

Hindistan Serum Enstitüsü, İngiltere'de bulunan İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2'nci ve 3'üncü faz kilinik denemelerinin Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Mumbai'de yer alan iki hastanede uygulanacak olan aşının 2'nci faz klinik denemelerinin, yaşları 20-50 arasındaki gönüllü 320 kişi üzerinde deneneceği belirtildi. Denemelere Ağustos ayının sonunda başlanacak.

Son dakika! Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu Son dakika haberleri: YÖK'ten tarihi karar! YÖK Başkanı Yekta Saraç böyle duyurdu...

ARKADAŞINA GÖNDER
Oxford’un koronavirüs aşısının klinik denemeleri Hindistan'da yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA