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Reuters son dakika koduyla duyurdu: Rus tümgeneral 'de hayatını kaybetti

'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 18:37 Son Güncelleme: 18.8.2020 19:01 ABONE OL
Reuters son dakika koduyla duyurdu: Rus tümgeneral Suriye'de hayatını kaybetti

Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA:

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi

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Reuters son dakika koduyla duyurdu: Rus tümgeneral Suriye'de hayatını kaybetti
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