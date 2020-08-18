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Rus savaş uçaklarından 'e hava saldırısı

'de Rus uçakları, 'in kuzeyindeki Harbenoş kasabasında mülteci kampı yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 14:43 ABONE OL
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in kuzeybatısındaki mülteci kampının bulunduğu Harbanoş kasabasının batı bölgelerine ve Şeyh Bahr bölgesinin çevresindeki dağlık bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıların el-Salam ve el-Omran da dahil olmak üzere birkaç kampta yaşayan sığınmacılar arasında büyük paniğe neden olduğunu belirtti.

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Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı
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