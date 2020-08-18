Son dakika! Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu

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Son dakika! 'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu

ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Büyük merakla beklenen koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi. Aşı fiyatının ise 140 dolardan az olacağı ifade edildi. Daha önce de , koronavirüs aşısını ürettiğini iddia ederek en kısa sürede piyasa sürüleceğini ifade etmişti.

AA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 11:13 Son Güncelleme: 18.8.2020 11:17 ABONE OL
Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu

ÇIKACAK OLAN AŞININ FİYATI NETLEŞMEYE BAŞLADI

SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak Kovid-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.

Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu

Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, "1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil." diye konuştu.

Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu

YILDA 220 MİLYON DOZ ÜRETİM KAPASİTESİ

Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm'ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.

Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.

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Son dakika! Çin'den koronavirüs aşı müjdesi! Aşı fiyatı belli oldu
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