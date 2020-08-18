Son dakika: Rusya Başbakanı duyurdu! Rusya Enerji Bakanı Novak Covid-19'a yakalandı

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Novak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Katıldığı bir toplantıda konuşan Mişustin, "Maalesef, Alexander Novak koronavirüse yakalandı. Tüm kalbimizle bir an önce iyileşmesini diliyoruz" dedi.

SEMPTOMLARI AZ GÖSTERİYOR

Rusya Enerji Bakanlığı'na göre; Bakan Novak Kovid-19 semptomlarını az gösteriyor ve kendini iyi hissediyor. Rus bakanın yarın video konferans yoluyla OPEC toplantısına katılması bekleniyor.

Rusya, dünyada ilk Kovid-19 aşısını tescil eden ülke olmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı, üretimine başlanan ve "Sputnik V" adı verilen aşının, gerekli tüm kontrollerden geçtiği ve virüse karşı bağışıklık oluşturduğunu açıklamıştı.

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