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: Yunan zulmü sürüyor! Şimdi de o fotoğrafları çeken Türklerin peşindeler! Evlerini işaretleyerek paylaştılar...

haberine göre; , Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyündeki tatbikat sonrası fotoğrafları çekerek servis edenlerin peşine düştü. Yunan medyası, fotoğrafların çekildiği açıdan, kimlerin çektiğini bulmak için evleri işaretleyerek yayınladı. Türklerin açıktan hedef gösterildiği haber büyük tepki çekti. Yunanistan'ın, 'ye 'de karşılık verememesi nedeniyle bu tarz provokasyonlara gerçekleştirdiği belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk köyündeki tatbikat sonrası mezarların kurşunlandığını söylemişti. Erdoğan, "Soydaşlarımızın ölüsünü de, dirisini de sahipsiz bırakmayız" diyerek uyarıda bulunmuştu. Erdoğan, vakti saati geldiğinde müdahale etmekten de çekinilmeyeceğini belirtmişti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 13:32 Son Güncelleme: 18.8.2020 13:41 ABONE OL
Son dakika: Yunan zulmü sürüyor! Şimdi de o fotoğrafları çeken Türklerin peşindeler! Evlerini işaretleyerek paylaştılar...

'da Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı. Bir Yunan internet sitesi, söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi.

Son dakika: Yunan zulmü sürüyor! Şimdi de o fotoğrafları çeken Türklerin peşindeler! Evlerini işaretleyerek paylaştılar...

Yunan askerleri, Müslüman Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Gökçepınar köyünde geçen hafta tatbikat yaptı. Tam teçhizatlı tatbikat, köy halkında korkuya neden oldu. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar, Türk ve dünya basınında yer aldı.

Son dakika: Yunan zulmü sürüyor! Şimdi de o fotoğrafları çeken Türklerin peşindeler! Evlerini işaretleyerek paylaştılar...

FOTOĞRAFLARIN ÇEKİLDİĞİ OLASI YERLERİ İŞARETLEDİLER
'da bir internet sitesi, Yunan komandolarının köyde bulundukları sırada fotoğrafların çekilmiş olabileceği noktaları göstererek, Müslüman Türkleri hedef aldı. Söz konusu sitede, askerlerin bulunduğu noktadan fotoğrafın çekildiği olası yerler tek tek işaretlenerek Türk köyünde yaşayan Müslümanlar hedef gösterildi. Sosyal medyada paylaşılan ve masum insanların oturduğu evlerin hedef gösterildiği görüntülere bazı hükümet yetkililerinin de göz yumduğu ileri sürüldü.

Son dakika: Yunan zulmü sürüyor! Şimdi de o fotoğrafları çeken Türklerin peşindeler! Evlerini işaretleyerek paylaştılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÖY HALKINA DESTEK VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Yunan zulmü sürüyor! Şimdi de o fotoğrafları çeken Türklerin peşindeler! Evlerini işaretleyerek paylaştılar...
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