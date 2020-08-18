Son dakika: Yunan zulmü sürüyor! Şimdi de o fotoğrafları çeken Türklerin peşindeler! Evlerini işaretleyerek paylaştılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÖY HALKINA DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız" ifadelerini kullanmıştı.