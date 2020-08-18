Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde iki Rus keşif uçağı düşürüldü. İdlib'in kuzeyinde ve Salqin kasabasında düşürülen keşif uçakları bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Düşürülen uçaklardan biri alev alev yandı..

Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü | Video