Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü

Keşif uçaklarının düşüşleri anbean kaydedilirken, bir uçağın alev topuna döndüğü görüldü..
Suriye'nin İdlib kentinde iki Rus keşif uçağı düşürüldü. İdlib'in kuzeyinde ve Salqin kasabasında düşürülen keşif uçakları bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Düşürülen uçaklardan biri alev alev yandı..
Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü | Video
Öte yandan Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bugün İdlib'in farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. .
Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in kuzeybatısındaki mülteci kampının bulunduğu Harbanoş kasabasının batı bölgelerine ve Şeyh Bahr bölgesinin çevresindeki dağlık bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı..
SURİYE'DE PATLAMA:
Öte yandan; Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA:
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi
Açıklamada ayrıca, Bakanlığın hayatını kaybeden tümgeneralin ailesine yardım sağlayacağı ve devlet ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.