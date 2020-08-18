Tek günde 300 bin vaka

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 16 Ağustos'ta dünya çapında 300 bine yakın yeni vaka tespit edildi. Bu pandeminin başlangıcından beri görülen en yüksek rakam oldu.ABD: Ölenlerin sayısı son 24 saatte 513 artarak 173 bin 143'e ulaştı.Güney Kore: 316 yeni vaka var.Yeni Zelanda: Seçimler yeni virüs kümesi nedeniyle 1 ay ertelendi.Hindistan: Ölümler 50 bini aştı.İspanya: İkinci dalga paniğinin yaşandığı ülkede binlerce kişi maske zorunluluğu protesto için sokağa çıktı.Almanya: Koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişi bulunamıyor.İtalya: Gençler arasında vakalar artıyor. Gece kulüpleri kapatıldı.Avustralya: Son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi öldü.Brezilya: 620 ölüm.Afrika: Vaka sayısı 1 milyon 120 bini aştı.Rusya: İkinci aşıda klinik testlerin ikinci aşamasına başlandı.Japonya: Aşı uzmanı Yoshiharu Matsuura, 2021 Olimpiyatları'nın aşı bulunmadıkça iptal edilmesi konusunda uyardı.