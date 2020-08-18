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Tek günde 300 bin vaka

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Tek günde 300 bin vaka
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 16 Ağustos'ta dünya çapında 300 bine yakın yeni vaka tespit edildi. Bu pandeminin başlangıcından beri görülen en yüksek rakam oldu.
ABD: Ölenlerin sayısı son 24 saatte 513 artarak 173 bin 143'e ulaştı.
Güney Kore: 316 yeni vaka var.
Yeni Zelanda: Seçimler yeni virüs kümesi nedeniyle 1 ay ertelendi.
Hindistan: Ölümler 50 bini aştı.
İspanya: İkinci dalga paniğinin yaşandığı ülkede binlerce kişi maske zorunluluğu protesto için sokağa çıktı.
Almanya: Koronavirüs testi pozitif çıkan 46 kişi bulunamıyor.
İtalya: Gençler arasında vakalar artıyor. Gece kulüpleri kapatıldı.
Avustralya: Son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi öldü.
Brezilya: 620 ölüm.
Afrika: Vaka sayısı 1 milyon 120 bini aştı.
Rusya: İkinci aşıda klinik testlerin ikinci aşamasına başlandı.
Japonya: Aşı uzmanı Yoshiharu Matsuura, 2021 Olimpiyatları'nın aşı bulunmadıkça iptal edilmesi konusunda uyardı.
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Tek günde 300 bin vaka
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