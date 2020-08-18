Yeter artık! İki Türk ve bir Faslı’yı Floyd gibi öldüreceklerdi

Orantısız güç kullanımı
konusunda sabıkası
kabarık olan
Alman polisi, birkaç
gün içerisinde
sergilediği tutum sonrası
yine gündeme oturdu.
Mülheim an der Ruhr
kentinde Gök ailesinin iki ferdine,
ABD'de bir polis memurunun
Georg Floyd'un boynuna dizi
ile bastırarak ölümüne yol açtığı davranışın
aynısını sergiledi. Bu olayın
gündeme gelmesinin hemen ardından
aynı davranış bir kez daha tekrarlandı.
Cumartesi akşamı Düsseldorf Neustrasse'de bir restoranda 10 kişilik grup tartışınca polis geldi. Polis, olayla alakası olmayan 15 yaşındaki gence kimlik sordu. Genç olaya karışmadığını anlattı ve kimlik göstermek istemedi. Bunun üzerine polis genci yere yatırıldı. Polislerden biri dizi ile gencin boynuna bastırdı. Çevredekiler uyardı ancak polis oralı olmadı. O anlar cep telefonları ile kaydedildi. Polis soruşturma başlattı.