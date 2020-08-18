Yeter artık! İki Türk ve bir Faslı’yı Floyd gibi öldüreceklerdi

Orantısız güç kullanımıkonusunda sabıkasıkabarık olanAlman polisi, birkaçgün içerisindesergilediği tutum sonrasıyine gündeme oturdu.Mülheim an der Ruhrkentinde Gök ailesinin iki ferdine,ABD'de bir polis memurununGeorg Floyd'un boynuna diziile bastırarak ölümüne yol açtığı davranışınaynısını sergiledi. Bu olayıngündeme gelmesinin hemen ardındanaynı davranış bir kez daha tekrarlandı.Cumartesi akşamı Düsseldorf Neustrasse'de bir restoranda 10 kişilik grup tartışınca polis geldi. Polis, olayla alakası olmayan 15 yaşındaki gence kimlik sordu. Genç olaya karışmadığını anlattı ve kimlik göstermek istemedi. Bunun üzerine polis genci yere yatırıldı. Polislerden biri dizi ile gencin boynuna bastırdı. Çevredekiler uyardı ancak polis oralı olmadı. O anlar cep telefonları ile kaydedildi. Polis soruşturma başlattı.