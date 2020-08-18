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Yeter artık! İki Türk ve bir Faslı’yı Floyd gibi öldüreceklerdi

CENGİZ PARLAYAN
Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Yeter artık! İki Türk ve bir Faslı’yı Floyd gibi öldüreceklerdi
Orantısız güç kullanımı konusunda sabıkası kabarık olan Alman polisi, birkaç gün içerisinde sergilediği tutum sonrası yine gündeme oturdu. Mülheim an der Ruhr kentinde Gök ailesinin iki ferdine, ABD'de bir polis memurunun Georg Floyd'un boynuna dizi ile bastırarak ölümüne yol açtığı davranışın aynısını sergiledi. Bu olayın gündeme gelmesinin hemen ardından aynı davranış bir kez daha tekrarlandı.
Cumartesi akşamı Düsseldorf Neustrasse'de bir restoranda 10 kişilik grup tartışınca polis geldi. Polis, olayla alakası olmayan 15 yaşındaki gence kimlik sordu. Genç olaya karışmadığını anlattı ve kimlik göstermek istemedi. Bunun üzerine polis genci yere yatırıldı. Polislerden biri dizi ile gencin boynuna bastırdı. Çevredekiler uyardı ancak polis oralı olmadı. O anlar cep telefonları ile kaydedildi. Polis soruşturma başlattı.
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Yeter artık! İki Türk ve bir Faslı’yı Floyd gibi öldüreceklerdi
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