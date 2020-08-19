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'den korkutan açıklaması! Kuzey Kore yıl sonuna kadar 100 nükleer bomba üretebilir

ordusu tarafından hazırlanan rapora göre, 'nin elinde 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silah bulunduğu ileri sürüldü. 'Kuzey Kore Taktikleri' adlı raporda, Kuzey Kore'nin stoklarında bulunan kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçme olasılığı olmadığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 16:59 ABONE OL
ABD'den korkutan Kuzey Kore açıklaması! Kuzey Kore yıl sonuna kadar 100 nükleer bomba üretebilir

ABD ordusu tarafından hazırlanan rapora göre, Kuzey Kore'nin elinde 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silah bulunduğu ileri sürüldü. 'Kuzey Kore Taktikleri' adlı raporda, Kuzey Kore'nin stoklarında bulunan kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçme olasılığı olmadığı ifade edildi.

'Kuzey Kore taktikleri' başlığıyla geçen ay yayınlanan raporda ABD Ordusu, Kuzey Kore'de rejim değişikliği isteyen ülkeleri caydırmak için 60 adet nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silahı bulunduruyor denildi.

2020 SONUNA KADAR 100 NÜKLEER BOMBA ÜRETEBİLİRLER

Raporda ayrıca "Kuzey Kore, her yıl 6 yeni bomba üretme kapasitesine sahip ve mevcut kapasitesi 20-60 bomba arasında değişiyor" denildi. Raporda yer alan diğer bir tahmin ise, Kuzey Kore'nin 2020'nin sonuna kadar 100'e yakın nükleer bomba elde edebileceklerini ön görüyor.

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ABD'den korkutan Kuzey Kore açıklaması! Kuzey Kore yıl sonuna kadar 100 nükleer bomba üretebilir
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