Ajanslar son dakika duyurdu! Şok rapor ortaya çıktı! Kim Jong-un...

Bir ABD askeri raporu, Kuzey Kore'nin yaklaşık 60 kadar nükleer bomba ve 5 bin ton kimyasal silaha sahip olduğunu ve bunlardan asla vazgeçmeyi düşünmediğini iddia etti. Geçen ay yayınlanan 'Kuzey Kore taktikleri' başlıklı raporda ABD Ordusu, ülkenin stoklarından vazgeçmesinin pek olası olmadığını belirterek, bunları rejim değişikliği isteyen ülkeler için caydırıcı olarak kullandığını da sözlerine ekledi.
Raporda, "Kuzey Kore nükleer silahları için tahminler, her yıl 6 yeni cihaz üretme kapasitesi ile 20-60 bomba arasında değişiyor" ifadeleri kullanıldı ve 2020 sonuna kadar bu sayının 60'tan 100'e ulaşabileceğini ekledi. Rapora göre, 'Kuzey Kore nükleer silahlara sahip olmak istedi çünkü liderleri nükleer saldırı tehdidinin diğer ülkeleri bir rejim değişikliği düşünmekten alıkoyacağını düşünüyordu'. ABD ordusu, Kuzey Kore'nin 2 bin 500 ila 5 bin ton arasında olduğunu tahmin ettiği, küresel olarak üçüncü en büyük kimyasal maddeye sahip olduğunu tahmin ediyor. Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ordu, bir çatışma durumunda, Kuzey Kore'nin 'büyük olasılıkla' kimyasal top mermisi kullanacağınna inanıyor.
ABD ayrıca, Kim Jong Un'un rejiminin şarbonu veya çiçek hastalığını silahlandırmış olabileceğinden endişe duyuyor ve bir füzeye takılıp Seul'de fırlatılırsa, sadece bir kilogram şarbonun 50 bin insanı öldürebileceğini belirtiyor. Rapor ayrıca, Kuzey Kore'nin, çoğu yurt dışında bulunan 6 binden fazla bilgisayar korsanını yöneterek, siber savaş yetenekleri geliştirdiğini de ekliyor.
Raporda, 'Kuzey Kore istilacı bilgisayar savaşı faaliyetlerini kendi güvenli bölgesinden rahatlıkla yürütebilir' ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca, "İnternete bağlı oldukları sürece, dünyanın herhangi bir yerindeki hedeflenen bilgisayarlara ulaşma becerisine sahipler." ifadeleri yer alıyor. Bu ayın başlarında sızdırılan bir BM raporu, Kuzey Kore'nin muhtemelen balistik füzelerine takılabilecek kadar küçük nükleer savaş başlıkları geliştirdiği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Birkaç ülkeden güvenlik hizmetleri, Ağustos ayı başlarında BM Güvenlik Konseyi'ni, Kuzey Kore'nin uzun menzilli bir nükleer silah geliştirmenin en önemli adımlarından biri olan teknik engeli aşmış olduğu konusunda uyardı. Raporda adı geçmeyen ülkeler, Kuzey Kore'nin nükleer yeteneklerini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.
Kuzey Kore'nin ayrıca yeraltındaki test sahasında bir termonükleer bombayı test ettiği ve bombanın çok güçlü olduğu için yerüstündeki dağın kısmen çökmesine neden olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, Kim'in sadece füzeye yerleştirilebilmesi için bombayı küçültmesi gerektiğini, ardından da onu tam olarak hedefe indirmeye yetecek bir teknoloji geliştirmesi gerektiğini belirtti ve bu şekilde ABD'yi tehdit edebilecek bir silaha sahip olabileceği konusunda uyardı.
Kim 1950-53 Kore Savaşı'nın yıl dönümünde, savaş gazileri için düzenlenen ulusal bir konferansta konuşmuş ve açıklamalarda bulunmuştu. Kim, ülkesinin zor kazanılmış nükleer silahlarının sağlam bir güvenlik garantisi olduğunu ve ikinci bir Kore Savaşı'nı önleyen "güvenilir, etkili" caydırıcılık sağladığını söylemişti.
Kuzey Kore'nin başka bir savaşın olmasını önlemek için "mutlak bir güçle" nükleere sahip bir devlet olmaya çalıştığını belirten Kim, "Şimdi emperyalist gericiler ile düşman güçler tarafından yapılan yüksek güçlü baskılar, askeri tehditler ve şantajlara karşı kendini eksiksiz bir biçimde ve kararlılıkla savunabilen bir ülke olduk." ifadesini kullanmıştı.
Milliyet'in haberine göre; "Bu topraklarda bir daha savaş olmayacak." diyen Kim, ulusal güvenlik ile geleceklerinin güvenilir ve etkili nükleer caydırıcılar sayesinde kesinkes ve kalıcı olarak güvence altında olduğunu vurguladı. ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.
İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı. İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.