Ajanslar son dakika duyurdu! Şok rapor ortaya çıktı! Kim Jong-un...

Raporda, "Kuzey Kore nükleer silahları için tahminler, her yıl 6 yeni cihaz üretme kapasitesi ile 20-60 bomba arasında değişiyor" ifadeleri kullanıldı ve 2020 sonuna kadar bu sayının 60'tan 100'e ulaşabileceğini ekledi. Rapora göre, 'Kuzey Kore nükleer silahlara sahip olmak istedi çünkü liderleri nükleer saldırı tehdidinin diğer ülkeleri bir rejim değişikliği düşünmekten alıkoyacağını düşünüyordu'. ABD ordusu, Kuzey Kore'nin 2 bin 500 ila 5 bin ton arasında olduğunu tahmin ettiği, küresel olarak üçüncü en büyük kimyasal maddeye sahip olduğunu tahmin ediyor. Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ordu, bir çatışma durumunda, Kuzey Kore'nin 'büyük olasılıkla' kimyasal top mermisi kullanacağınna inanıyor.