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potansiyel koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı, tüm halka ücretsiz yapılacak

Başbakanı Morrison, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına erişmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Morrison, Avustralya'nın potansiyel aşıyı üretip halka bedava dağıtacağını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 16:44 ABONE OL
Avustralya potansiyel koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı, tüm halka ücretsiz yapılacak

Avustralya Başbakanı Morrison, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısına erişmek için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Morrison, Avustralya'nın potansiyel aşıyı üretip halka bedava dağıtacağını söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İsveç-İngiltere merkezli AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği potansiyel aşı için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Morrisson aşı çalışmaları başarılı tamamlandığı takdirde aşının 25 milyon nüfuslu ülkeye ücretsiz sunulacağını belirtti.

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Avustralya potansiyel koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı, tüm halka ücretsiz yapılacak
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