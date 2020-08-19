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'nın 'de ikiyüzlü tutumu! 'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?

'nın 'deki ikiyüzlülüğü deşifre oldu. 'ye yalnızca 2 km uzaklıktaki Meis adası için 'ın haksız kıta sahanlığı iddialarını destekleyen Fransa, mesele kendi kıta sahanlığı olunca farklı bir tutum sergiledi. Fransa'nın ile yaşadığı anlaşmazlığa yönelik Uluslararası Tahkim Mahkemesine açtığı davayı kazanması ise Türkiye'nin haklılığını gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 15:23 Son Güncelleme: 19.8.2020 15:31 ABONE OL
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutumu! İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?

'nin 'deki faaliyetlerinin ardından tutuşan 'ın destekçisi 'nın konu kendi hakları olunca farklı bir tutum izlediği ortaya çıktı. Meis adası için Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiği iddianın savunan Yunanistan'ı destekleyen Fransa'nın ikiyüzlülüğü ortaya çıktı.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutumu! İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?

İNGİLTERE'NİN ADALARI NASIL FRANSA'NIN KARASULARI OLDU?

'ye bağlı olan ancak 'ya 15 km İngiltere'ye ise 150 km uzaklıkta bulunan Jersey ve Guernsey adalarıyla ilgili kendi hakkını savunan Fransa, Meis adasında 'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia eden 'ı destekliyor.

O dönem kendi hakkını savunmaktan geri durmayan Fransa söz konusun Türkiye olunca farklı bir tutum izliyor.

İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu? İşte Fransa'nın ikiyüzlü Meis adası tutumu | Video

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutumu! İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?

İNGİLTERE VE FRANSA SORUNU NASIL ÇÖZÜME KAVUŞTURDU?

1204 yılında 'nın Normandiya bölgesinden ayrılan Jersey ve Guernsey adaları hakimiyetine girdi. Özellikle Guernsey adası olmak üzere her iki adada da Fransızca'nın hakim dil olması ve Fransız nüfustan dolayı Uluslararası haklarını arayan Fransa mahkeme yoluna gitti. Uluslararası Tahkim Kurulu'ndan çıkan kararda ise Fransa kıyılarına İngiltere'den daha yakın olan adalarda kıta sahanlığı alabileceği belirtildi.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutumu! İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?

TÜRKİYE'NİN HAKLILIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Uluslararası Tahkim Kurulu'ndan çıkan karar, 'nin Meis adası tezindeki haklılığını gözler önüne serdi.

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Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutumu! İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?
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