Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutumu! İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?

İNGİLTERE'NİN ADALARI NASIL FRANSA'NIN KARASULARI OLDU?

İngiltere'ye bağlı olan ancak Fransa'ya 15 km İngiltere'ye ise 150 km uzaklıkta bulunan Jersey ve Guernsey adalarıyla ilgili kendi hakkını savunan Fransa, Meis adasında Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia eden Yunanistan'ı destekliyor.

O dönem kendi hakkını savunmaktan geri durmayan Fransa söz konusun Türkiye olunca farklı bir tutum izliyor.

İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu? İşte Fransa'nın ikiyüzlü Meis adası tutumu | Video