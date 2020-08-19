Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ikiyüzlü tutumu! İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin ardından tutuşan Yunanistan'ın destekçisi Fransa'nın konu kendi hakları olunca farklı bir tutum izlediği ortaya çıktı. Meis adası için Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiği iddianın savunan Yunanistan'ı destekleyen Fransa'nın ikiyüzlülüğü ortaya çıktı.
İNGİLTERE'NİN ADALARI NASIL FRANSA'NIN KARASULARI OLDU?
İngiltere'ye bağlı olan ancak Fransa'ya 15 km İngiltere'ye ise 150 km uzaklıkta bulunan Jersey ve Guernsey adalarıyla ilgili kendi hakkını savunan Fransa, Meis adasında Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia eden Yunanistan'ı destekliyor.
O dönem kendi hakkını savunmaktan geri durmayan Fransa söz konusun Türkiye olunca farklı bir tutum izliyor.
İngiltere'nin adaları nasıl Fransa karasuları oldu? İşte Fransa'nın ikiyüzlü Meis adası tutumu | Video
İNGİLTERE VE FRANSA SORUNU NASIL ÇÖZÜME KAVUŞTURDU?
1204 yılında Fransa'nın Normandiya bölgesinden ayrılan Jersey ve Guernsey adaları İngiltere hakimiyetine girdi. Özellikle Guernsey adası olmak üzere her iki adada da Fransızca'nın hakim dil olması ve Fransız nüfustan dolayı Uluslararası haklarını arayan Fransa mahkeme yoluna gitti. Uluslararası Tahkim Kurulu'ndan çıkan kararda ise Fransa kıyılarına İngiltere'den daha yakın olan adalarda kıta sahanlığı alabileceği belirtildi.
TÜRKİYE'NİN HAKLILIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Uluslararası Tahkim Kurulu'ndan çıkan karar, Türkiye'nin Meis adası tezindeki haklılığını gözler önüne serdi.