Hulusi Akar, Libya ziyaretini değerlendirdi ‘Biz doğru taraftayız’

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile önceki gün Libya'ya yaptığı ziyareti dğerlendirdi. "Doğu Akdeniz'de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Akar, ziyaretin Libyalılar için de önemli sonuçlar doğuracağına yönelik inancını dile getirdi.Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işlediği ihlallere de işaret eden Akar, şöyle konuştu: "Biz doğru taraftayız. BM tarafından tanınan bir hükümeti ve Libya'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ateşkesin sürekli olması için gayret ediyoruz. Karşı tarafın ise ne yaptığını herkes görüyor."