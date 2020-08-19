İngiliz ajan yıllar sonra itiraf etti! 1953 İran darbesinde İngiltere'nin rolü...

OPERASYON 750 BİN STARLİNE MALOLDU

Darbyshire, İngiltere'nin daha önceki casusluk çalışmalarını anlatırken, "Büyük paralar harcandı. Büyük miktarda paralar bisküvi kutularında saklanarak taşınıyordu. Sanırım o sırada 1,5 milyon sterlini aşkın para harcamıştır" ifadelerini kullandı. İran büro şefliği görevine gelen Darbyshire , Musaddık'ın devrilmesini daha ucuza planladığını anlatarak "700 bin sterline maloldu. Biliyorum, çünkü ben harcadım bu parayı" ifadesini kullandı.