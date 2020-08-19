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İngiliz ajan yıllar sonra itiraf etti! 1953 darbesinde 'nin rolü...

istihbarat servisi MI6'in ajanı Norman , 1953 yılında Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi olaylarında, İngiltere'nin rolünü anlattı. 1985 yılında bir televizyon programında İran devrimindeki rolünü anlatan Darbyshire, aşbakan Musaddık'ın devrilmesi operasyonunu bizzat yürüttüğünü ve Şah Rıza Pehlevi'nin kız kardeşini kendi saflarına çektiğini ifade etti. Darbyshire, İngiltere'nin önceleri seçilmiş İran parlamentosunda görevli diplomatlara 'bisküvit kutularına saklanmış paralarla' rüşvet verdiğini anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 14:04 Son Güncelleme: 19.8.2020 14:11 ABONE OL
İngiliz ajan yıllar sonra itiraf etti! 1953 İran darbesinde İngiltere'nin rolü

istihbarat servisi MI6'in ajanı Norman 'ın 1953'te Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi olaylarında, İngiltere'nin rolünü anlattığı röportajdan alıntılar yayınlandı. Darbyshire'ın bir televizyon belgeseli için 1985'te anlattığı ve yayınlanmayan röportaj, Şah'ın iktidara gelmesinde İngiltere'nin rolüne ışık tutuyor.

İngiliz ajan yıllar sonra itiraf etti! 1953 İran darbesinde İngiltere'nin rolü

MI6'in,1953 yılında büro şefliğini yapan Norman , dönemin Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi ve yerine Şah Rıza Pehlevi'nin getirildiği olayları 1985 yılında bir röportajda anlatmıştı. İngiliz basın organı Guardian, daha önce yayınlanmayan bu röportajı haber yaparak 'nin 1953'teki İran olaylarına müdahalesini aydınlattı.

İngiliz ajan yıllar sonra itiraf etti! 1953 İran darbesinde İngiltere'nin rolü

BİSKÜVİ KUTULARINDA RÜŞVET VERİLMİŞ

Yayınlanmayan 1985 röportajında, , Başbakan Musaddık'ın devrilmesi operasyonunu bizzat yürüttüğünü ve Şah Rıza Pehlevi'nin kızkardeşini kendi saflarına çektiğini anlatıyor. Başbakanı devirmek konusunda pek istekli olmayan Şah'ı, kız kardeşinin ikna ettiğini ifade eden Darbyshire, 'nin önceleri seçilmiş parlamentosunda görevli diplomatlara 'bisküvit kutularına saklanmış paralarla' rüşvet verdiğini anlattı.

İngiliz ajan yıllar sonra itiraf etti! 1953 İran darbesinde İngiltere'nin rolü

OPERASYON 750 BİN STARLİNE MALOLDU

, 'nin daha önceki casusluk çalışmalarını anlatırken, "Büyük paralar harcandı. Büyük miktarda paralar bisküvi kutularında saklanarak taşınıyordu. Sanırım o sırada 1,5 milyon sterlini aşkın para harcamıştır" ifadelerini kullandı. büro şefliği görevine gelen Darbyshire , Musaddık'ın devrilmesini daha ucuza planladığını anlatarak "700 bin sterline maloldu. Biliyorum, çünkü ben harcadım bu parayı" ifadesini kullandı.

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İngiliz ajan yıllar sonra itiraf etti! 1953 İran darbesinde İngiltere'nin rolü...
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