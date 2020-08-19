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’den de darbe itirafı geldi

Giriş Tarihi: 19.8.2020 ABONE OL
İngiltere’den de darbe itirafı geldi
İRAN Başbakanı Muhammed Musaddık'ın darbe ile devrilmesinde bu kez de İngiltere'nin parmağı gün yüzüne çıktı. Guardian gazetesindeki haberde İngiliz Dış İstihbarat Servisi (MI6) ajanının ifadelerine ver verildi. Darbeyi yöneten ajan Norman Darbyshire, İngiliz istihbaratının ABD'yi bu konuda işbirliğine ikna etmesinin yıllar aldığını ve MI6'in çok sayıda ajan devşirdiğini anlattı. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, İngiltere- ABD ekseninde hareket etmesi nedeniyle eleştiriliyordu. İran petrolünün millileştiren Başbakan Muhammed Musaddık, 19 Ağustos 1953'te CIA tarafından tertip edilen ve "Ajax operasyonu" olarak tarihe geçen darbeyle devrildi.
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İngiltere’den de darbe itirafı geldi
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