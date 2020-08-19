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’de askeri darbe girişimi

Giriş Tarihi: 19.8.2020 ABONE OL
Mali’de askeri darbe girişimi
Fransız sömürgesinden kurtularak 1960'da bağımsızlığını ilan eden ancak darbeler ve iç karışıklıklarla mücadele eden Batı Afrika ülkesi Mali'de dün askeri isyan başladı. Mayıstan beri siyasi krizle boğuşan ülkenin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi. Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita yerel saatkle 16.30 sıralarında askerler tarafından Burnako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.
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Mali’de askeri darbe girişimi
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