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’de askeri darbe girişimi! Cumhurbaşkanı istifa etti

'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati garnizonuna dün akşam saatlerinde darbe girişimi yapan askerler tarafından getirilen ve alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifa ettiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 09:47 ABONE OL
Mali’de askeri darbe girişimi! Cumhurbaşkanı istifa etti

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati garnizonuna dün akşam saatlerinde darbe girişimi yapan askerler tarafından getirilen ve alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Boubou Cisse ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri, Mayıs ayından bu yana kitlesel protestolarla uğraşan ülkede darbe girişimini yapan askerler tarafından dün alıkonuldu. Keita, dün akşam saatlerinde devlet televizyonuna çıkarak istifa ettiğini açıkladı. Mali parlamentosunu ve hükümeti de feshettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Keita, "İktidarda kalmak için kan dökülmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ORDU İKİYE BÖLÜNDÜ

Bamako yakınlarında bulunan Kati garnizonunda sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente doğru ilerlemişti. Ordunun isyancı askerler ve Keita emriyle hareket edenler olarak ikiye ayrıldığı ve çatışma sesleri geldiği açıklanmıştı.

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Mali’de askeri darbe girişimi! Cumhurbaşkanı istifa etti
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