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'dan 'e net mesaj! "Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız"

Başbakanı İmran Han, Filistinler haklarına kavuşmadan 'i tanımayacaklarını bildirdi. Han, görevdeki ikinci yılını tamamlaması vesilesiyle yerel televizyon kanalı Dunya News'e verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti.

AA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 09:50 Son Güncelleme: 19.8.2020 09:57 ABONE OL
Pakistan'dan İsrail'e net mesaj! Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistinler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanımayacaklarını bildirdi. Han, görevdeki ikinci yılını tamamlaması vesilesiyle yerel televizyon kanalı Dunya News'e verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti.

"İSRAİL'E KARŞI DURUŞUMUZ NETTİR"

Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Filistin davasına koşulsuz desteğini sürdürdüklerini vurgulayan Han, "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." diye konuştu.

Han, Pakistan açısından İsrail'i tanımanın Hindistan ile ihtilaflı Keşmir'deki haklarından vazgeçmek anlamına geleceğini, iki sorunun aynı tarihsel köklere sahip olduğunu vurguladı.

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Pakistan'dan İsrail'e net mesaj! "Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız"
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