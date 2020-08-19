Uğurlu numara için 325 bin dolar

Sayılara takıntılarıyla ünlü Çinliler, bir telefon numarası için kıyasıya yarıştı. Sonu beş 8 ile biten telefon numarası için açık artırma düzenlendi. İnternet üzerinden düzenlenen müzayedeye 5 bin kişi katıldı. 24 saatten fazla süren açık artırma sonrası telefon numarası 325 bin dolara (2 milyon 400 bin lira) alıcı buldu. Bir telefon numarasına bu denli yüksek ilgi gösterilmesinin arkasında ise 8 numarası var. Çince'ye göre 8 "şans-refah" anlamına geliyor. Çin'de 2008'de düzenlenen Pekin Olimpiyatları da 8'inci ayda, saat 8'i 8 gece başlatılmıştı. Çin'de 4 rakamı ise "ölüm" anlamına geldiği için uğursuz görülüyor.